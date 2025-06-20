Banca
Fitch confirma el ràting de Creand Crèdit Andorrà a 'BBB-' i destaca la rendabilitat del banc
L’agència de qualificació també valora positivament els bons nivells de liquiditat
Fitch Ratings confirma a Creand Crèdit Andorrà el ràting a llarg termini 'BBB-' amb perspectiva estable. En el seu informe l'agència ha posat de manifest la bona rendibilitat del banc i en destaca la millora del benefici operatiu impulsada, entre d'altres, per la recuperació dels tipus d'interès així com per les sinergies derivades de la integració de Vall Banc. Aquest fet està també suportat per una bona gestió de les carteres d'inversió dels clients, la bona evolució del crèdit i el bon comportament dels mercats financers.
Fitch també ha expressat que Creand disposa d'una ràtio de solvència "que proporciona un coixí de capital adequat pel model de negoci del banc i els requisits regulatoris als quals està sotmès". També destaca que "se sustenta en la millora de la generació de beneficis, que permet combinar el repartiment de dividends amb el creixement". L'entitat avaluadora explica que "la bona gestió de la liquiditat atenua el risc de la manca d'un prestador d'última instància".
Fitch posa de manifest que Creand té la quota d’inversió creditícia més elevada a Andorra, així com la bona evolució de la seva qualitat creditícia, fet que s’evidencia en els bons nivells de col·lateralització del portfoli de crèdits així com en els alts nivells de provisions associats. Aquest lideratge en quota d’inversió creditícia reflecteix el suport del banc a l’economia i al teixit empresarial d’Andorra. L’informe també reitera un aspecte destacat en anteriors avaluacions: l’àmplia liquiditat estructural del seu model de negoci, que fa possible disposar d’una àmplia cartera d’inversió de renda fixa d’alta qualitat.
Xavier Cornella, conseller delegat de Creand, ha destacat que "aquesta valoració posa de manifest la bona evolució del nostre model de negoci, que se sustenta en una estratègia que ens ha permès fer compatible tres objectius: el creixement del negoci, l’increment de la solvència i el retorn a l’accionista". Cornella també ha remarcat que "aquest darrer any hem crescut en actiu, passiu i fora de balanç, i ho hem fet tant a Andorra com a escala internacional en totes les geografies on som presents".
En aquest sentit, Fitch remarca el lideratge de Creand en volum de negoci a Andorra amb serveis de banca comercial i banca privada, i posa en relleu la rellevància del negoci internacional en banca privada a Luxemburg, Espanya i Miami, que valora positivament per la seva contribució al creixement del banc tot i l’entorn competitiu.
Pel que fa a l’economia i l’entorn financer en què opera el sector, l’agència de qualificació diu que reflecteix el sòlid perfil creditici del país. Fitch preveu que l’economia andorrana creixerà un 1,8% el 2025 i un 1,5% el 2026, i considera que l’Acord d’associació amb la Unió Europea "podria facilitar una major integració del sistema bancari andorrà a la UE a mig termini", amb tot el que això comportaria pel sector i per l’economia del país.