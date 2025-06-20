ESTADÍSTICA
Els abonaments a internet creixen un 2,5% i superen els 42.900 usuaris
El nombre d’abonaments a internet de banda ampla ha augmentat un 2,5% al maig, situant-se en 42.961 usuaris, segons les últimes dades publicades pel departament d’Estadística.
Pel que fa a la telefonia fixa, el nombre d’abonats arriba als 53.609, amb un creixement del 2,3% respecte al mateix mes de l’any anterior. En el cas de la telefonia mòbil, es registren 129.329 abonats, amb una pujada destacada del 7% interanual.
Tot i aquest increment en el nombre d’abonaments, el tràfic telefònic sense connexió a internet ha patit un descens del 4,3% al maig, arribant als 11,30 milions de minuts. El tràfic nacional representa el 74,1% del total, amb 8,37 milions de minuts, i registra un augment del 2% respecte a l’any anterior.