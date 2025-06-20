Meteo

Descens de les temperatures a partir de diumenge i tempestes de tarda la setmana vinent

La revetlla es podrà celebrar sota un cel serè

La dorsal sobre la Península Ibèrica.

La dorsal sobre la Península Ibèrica.Servei meteorològic

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Les temperatures es mantindran elevades fins demà al vespre, i baixaran a partir de diumenge, quan entrarà una massa d'aire fred de l'oest de la Península que provocarà tempestes que poden ser puntualment intenses a primeres hores de la tarda. Les temperatures màximes poden baixar fins als 30 graus a Andorra la Vella, els 17 al Pas o els 27 a 1.500 metres, mentre que les mínimes es mantindran sobre els 16 graus a la capital, o els 8 a 1.500 metres. 

Els ruixats tempestuosos es repetiran dilluns, tot i que el cel es destaparà al vespre i deixarà una revetlla serena, segons apunta el servei meteorològic, i al llarg de la setmana vinent. L'avís groc continuarà actiu fins demà al vespre, primer dia d'estiu. 

La pols en suspensió ens torna a afectar durant la jornada d'avui. on també es poden formar alguns ruixats de tarda que poden ser localment tempestuosos i que afectaran el sud del país, però que seran de menor intensitat que els que esperem diumenge.

tracking