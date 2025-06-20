Meteo
Descens de les temperatures a partir de diumenge i tempestes de tarda la setmana vinent
La revetlla es podrà celebrar sota un cel serè
Les temperatures es mantindran elevades fins demà al vespre, i baixaran a partir de diumenge, quan entrarà una massa d'aire fred de l'oest de la Península que provocarà tempestes que poden ser puntualment intenses a primeres hores de la tarda. Les temperatures màximes poden baixar fins als 30 graus a Andorra la Vella, els 17 al Pas o els 27 a 1.500 metres, mentre que les mínimes es mantindran sobre els 16 graus a la capital, o els 8 a 1.500 metres.
Els ruixats tempestuosos es repetiran dilluns, tot i que el cel es destaparà al vespre i deixarà una revetlla serena, segons apunta el servei meteorològic, i al llarg de la setmana vinent. L'avís groc continuarà actiu fins demà al vespre, primer dia d'estiu.
La pols en suspensió ens torna a afectar durant la jornada d'avui. on també es poden formar alguns ruixats de tarda que poden ser localment tempestuosos i que afectaran el sud del país, però que seran de menor intensitat que els que esperem diumenge.