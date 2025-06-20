SUCCESSOS
Un contrabandista amenaça amb una arma blanca un subordinat de la seva banda
L’atac es va produir quan la víctima es va negar a fer un encàrrec
Un home vinculat al contraban va ser amenaçat amb una arma blanca pel líder del seu grup criminal diumenge passat a territori francès, prop de la frontera del Pas de la Casa, segons van confirmar fonts policials. Tots els implicats pertanyien a la mateixa banda de contraban.
L’agressió es va produir a dos quarts de cinc de la tarda, quan un dels membres del grup contrabandista es va negar a complir un encàrrec de recollida de tabac, després d’advertir que hi havia la presència de la policia andorrana al Pas de la Casa. Aquesta negativa hauria provocat la reacció violenta del cap del grup, que va utilitzar un ganivet per intimidar-lo i agredir-lo.
Tot i la gravetat del succés, no es van registrar ferits. L’incident va ser captat en vídeo per un testimoni, que va fer arribar les imatges als mitjans. S’hi observa com l’agressor es dirigeix de manera amenaçadora cap a la víctima abans de caure a terra durant l’enfrontament. El líder de la banda ja havia estat detingut anteriorment per la policia andorrana i expulsat del país.
L’Assalt va tenir lloc a França, fet que va impedir l’acció policial andorrana
Un comerciant de la zona va ser qui va alertar les autoritats, assegurant haver vist un home amb un ganivet en actitud agressiva. La policia andorrana, tot i no tenir competència directa en sòl francès, va informar que segueix de prop aquesta mena de casos i manté la vigilància activa sobre els moviments del contraban a la frontera.