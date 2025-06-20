Preguntes a Govern
Baró demana per la rebaixa de nota per cobrir les places de bomber
El conseller general demana per la cobertura de les 11 places del cos
El conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, vol conèixer el motiu pel qual s'ha rebaixat la nota global mínima a un 5 per superar el procés selectiu per a ser bomber, "contràriament al que s'havia establert en processos anteriors". Baró també vol saber si aquest llindar de nota tornarà a augmentar i la raó per la qual s'ha augmentat la nota mínima en les proves físiques. Finalment, el conseller general demana a Govern quina és la previsió de la cobertura de les 11 places de bomber.