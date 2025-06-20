Banca
Andbank manté el rating Fitch 'BBB' amb perspectiva estable
L'agència de qualificació destaca com a factors clau per a aquesta valoració la presència internacional del banc, la seva escala de negoci, entre d'altres
Fitch Ratings ha confirmat la qualificació BBB d’Andbank amb perspectiva estable, la qual cosa el converteix de nou com el banc amb millor ràting d'Andorra.
L'agència de qualificació destaca com a factors clau per a aquesta valoració la presència internacional del banc, la seva escala de negoci -major que la dels seus anàlegs andorrans-, un perfil de risc moderat, la bona qualitat dels actius, una adequada rendibilitat, una adequada capitalització i la gestió conservadora de la liquiditat.
En el seu informe, Fitch destaca a més l'especialització en banca privada d’Andbank, el banc d'Andorra amb més presència internacional, i posa en valor la bona evolució de la seva filial espanyola i el “ràpid creixement” del neobanc MyInvestor. En aquest sentit, l'agència considera aquesta diversificació com una cosa positiva per a la generació de beneficis del banc.
Així mateix, Fitch subratlla el perfil de risc “moderat” d’Andbank que, a causa de la seva orientació cap a la banca privada, compta amb una cartera de préstecs altament col·lateralitzada, amb préstecs llombards i hipotecaris concedits a un segment de clients affluent.
La capitalització i la rendibilitat també es veuen suportades per l'enfocament en banca privada. Fitch subratlla l'adequada rendibilitat de l'entitat destacant la millora en el seu benefici operatiu, la seva correcta capitalització -“que proporciona un coixí de capital adequat per al seu model de negoci”- i una gestió conservadora de la liquiditat sustentada per una àmplia cartera d'actius líquids i un creixement sostingut dels dipòsits de clients.
Andbank va tancar el 2024 amb un increment del benefici del 14,9 %, per sobre dels 46 milions d'euros, i amb un volum de negoci de 52.362 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 26,1 %.