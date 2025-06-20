Ciberseguretat
Alerta per un correu suplantant la policia i l'Europol
El cos de seguretat demana no respondre ni donar dades
La policia ha tornat a alertar d'un correu que suplanta el cos i l'Europol, i que acusa la víctima d'haver comès atacs cibernètics, en particular en relació amb pornografia infantil. La intenció dels ciberdelinqüents és fer-se passar pels cossos de seguretat "per generar por i estafar a la víctima". La policia demana no respondre ni donar dades a cap correu electrònic que no provingui d'una adreça oficial, i apunta que "nosaltres no contactaríem així amb tu per aquests delictes".