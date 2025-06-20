Successos
Ferit un motorista de 71 anys en un accident a la rotonda de Prat Salit
El vehicle de dues rodes ha topat contra un turisme
Els serveis d’emergència s’han mobilitzat a causa d’un accident a un quart de tres de la tarda a la rotonda de Prat Salit, a la General 1, a Andorra la Vella. La policia ha informat que el sinistre s'ha saldat amb un motorista de 71 anys ferit per la topada amb un turisme. L'home ha estat atès d'immediat pels bombers, que estan al costat del lloc de l'incident viari, i ha estat traslladat en ambulància a l'hospital. Les lesions que hauria patit el motorista han estat lleus, segons han indicat des del centre mèdic.
L'accident s'ha produït quan la motocicleta es trobava fent la rotonda i el cotxe entrava des de l'aparcament del restaurant que hi ha al costat, segons ha indicat el cos de seguretat. Els dos vehicles implicats en el xoc tenen matrícula andorrana.