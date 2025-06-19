Mobilitat
Talls de carretera a causa de la cursa ciclista MoraBanc Clàssica el diumenge
L'inici de la prova serà a les 11.30 hores a Prat de la Creu i finalitzarà cap a les 16.15 hores al coll de la Botella
La cursa ciclista MoraBanc Clàssica de diumenge afectarà el trànsit al conjunt del Principat. L'inici de la prova serà a dos quarts de dotze del matí al carrer Prat de la Creu, a Andorra la Vella, i finalitzarà al voltant d'un quart de cinc al coll de la Botella, carretera que romandrà tancada des de les 7 hores fins a les 17 hores. Els ciclistes recorreran totes les parròquies, fet que comportarà talls a totes les carreteres Generals, en trams concrets, així com diverses carreteres secundàries, com poden ser la CS-340 al Coll d'Ordino, la CS-310 a Anyós, o la CS-101 a la Comella i la Plana.
La majoria dels talls tindran una duració d'una hora, a excepció dels de la CG2 de Canillo al Pas de la Casa, que estarà tallat des de les 12 hores fins a les 13.35 hores, el túnel d'Envalira, tancat des de les 12 fins a les 13.30, i la CG4 de la Massana a Erts, tall que començarà a les 15 hores i finalitzarà a les 16.15 hores, i d'Erts a Pal, tancat des de les 15.15 hores fins a dos quarts de cinc de la tarda.
El servei de mobilitat recomana evitar desplaçaments en vehicle durant tot el dia, així com planificar els trajectes amb antelació i fer ús del transport públic.