Debat d'orientació política
El PS demana un xec bebè per als nadons fins als 3 primers anys
Els grups parlamentaris han presentat 24 propostes de resolució
El debat d'orientació ha conclòs amb les propostes de resolució. En total, els grups parlamentaris n'han presentat 24. El Partit Socialdemòcrata ha demanat la posada en marxa, en un termini de sis mesos, d'un xec bebè per als nadons acabats de néixer i durant els primers 3 anys de vida. El grup parlamentari ha presentat sis propostes més, entre les quals destaquen l'elaboració d'una llei per a la creació d'un organisme de supervisió per regular tots els mitjans audiovisuals i digitals, o la creació d'un grup de treball d'experts en àmbits de la demografia i la immigració per reflexionar sobre el model migratori per Andorra.
Concòrdia ha presentat quatre propostes, instant al Govern a crear i implementar un sistema nacional de registre i seguiment únic de persones ateses pels serveis socials, així com elaborar un pla integral de suport a les persones cuidadores no professionals de familiars dependents i estratègies preventives, que inclogui una borsa d'ocupació i un programa de formació i d'acompanyament emocional. El grup també ha encomanat a l'executiu a reservar un 10% dels pisos del parc públic per a persones majors de 65 anys.
El grup parlamentari d'Andorra Endavant ha presentat un total de vuit propostes, encomanant al Govern a rebaixar la pressió fiscal dels residents, i mantenir una política exterior basada en la neutralitat i el diàleg i la creació d'un pla de neutralitat que inclogui protocols "clars" en situacions internacionals conflictives, "garantint que Andorra no assumeixi ni imposi sancions fora del marc dels principis de neutralitat". El grup parlamentari també ha instat a l'executiu a estudiar un mecanisme on l'empresa actuï com a patrocinadora o garant del dret de residència del treballador mentre dura la relació contractual, així com la prohibició que es puguin domiciliar societats mercantils, constituïdes per inversors no residents, en pisos d'ús residencial que no estiguin efectivament habitats. També destaca la proposta de resolució d'estudiar la viabilitat d'un mecanisme d'exempció o reducció temporal de l'impost sobre societats, aplicable a aquelles empreses que, voluntàriament, incrementin els salaris dels empleats en un percentatge significatiu per sobre de l'augment mínim legal establert.
Des de Ciutadans Compromesos i el conseller no adscrit, s'han presentat dues propostes que encomanen a Govern a adherir-se al conveni de la Haia sobre el cobrament internacional d'aliments per als infants i altres membres de la família, i de suprimir l'exigència de fer judici oral, quan el defenent sigui declarat en rebel·lia processal, la part demandant proposi únicament prova documental i renunciï a la celebració d'aquesta.
Finalment, des de Demòcrates també s'han presentat dues propostes. La primera insta a l'executiu a accelerar la implementació de les accions en matèria de ciberseguretat, mentre que la segona encoma a Govern i als comuns la redacció i aprovació d'una proposta de plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques generals per als contractes administratius d’ambdues administracions.
La votació de les propostes de resolució es durà a terme demà a partir de les dotze del migdia, en l'última sessió del debat d'orientació política.