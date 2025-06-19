DEBAT D'ORIENTACIÓ
El PS demana pujar els impostos a les rendes més altes
Volen pujar la recaptació dels capitals més elevats progressivament i pujar el mínim exempt
La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Casal, considera que cal revisar la fiscalitat que afecta les rendes més altes amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega de les més baixes. Casal ha defensat el model del PS, que passa per “elevar el mínim exempt per ajudar les classes populars i introduir elements de progressivitat per a les rendes més altes”.
A més, ha afegit que caldria fer tributar els dividends procedents de les accions. En aquest sentit, ha remarcat que aquesta mesura no suposaria una pèrdua d’atractiu fiscal per al país, ja que el tipus impositiu que planteja el PS se situaria al voltant del 20%, mentre que a Espanya és del 40% i a França arriba al 60%.