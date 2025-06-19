Economia
El PIB creix un 2,6% en el primer trimestre del 2025
La variació del PIB nominal ha estat del +4,9%
El PIB del Principat d'Andorra ha augmentat en termes reals un 2,6% durant el primer trimestre de 2025, respecte al mateix període de l'any anterior "establint variacions de creixement cada cop més estables", segons detalla l'informe publicat pel departament d'Estadística. La variació intertrimestral segueix la mateixa tendència, amb un creixement del 2,5%, en comparació al quart trimestre de l'any 2024. Pel que fa al PIB nominal, ha registrat una pujada del 4,9%.
Les dades aportades per Estadística, indiquen que l'evolució del PIB ve marcada per la dinàmica del sector serveis, que ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En aquest sentit, aquesta activitat econòmica ha experimentat un creixement del 2,8%. Seguint la mateixa tendència, la construcció manté una dinàmica positiva amb un augment del 8%, així com l'agricultura (+2%), mentre que la industria decreix un 2,3%. L'economia andorrana se situa per sobre de la variació de la francesa (+0,6%) i de la Unió Europea (+1,4%), però per sota de l'espanyola (+2,8%).