Pere Pastor participarà en la selecció dels membres del Tribunal de Drets Humans
El Govern d'Andorra valora molt "positivament" l'elecció del magistrat andorrà
El magistrat i jurista andorrà Pere Pastor Vilanova participarà en la selecció dels membres del Tribunal Europeu dels Drets Humans, després d'haver estat escollit com a expert de selecció dels candidats. Segons informa el Govern, aquest fet representa "un nou pas en la projecció internacional d'Andorra i dels professionals del país en les institucions multilaterals" i el valora com a molt positiu. Pastor és vicepresident del Tribunal Constitucional d'Andorra i va estar durant 9 anys com a jutge d'Andorra al Tribunal Europeu dels Drets Humans.