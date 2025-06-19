Estadística
Les vendes de les grans superfícies creixen un 12% a l'abril
Els productes alimentaris han augmentat un 12,9% i la resta un 10,9%
Les vendes de les grans superfícies van experimentar un augment del 12% al mes d'abril, respecte al mateix període de l'any anterior, segons les dades publicades per Estadística. Els productes alimentaris van registrar un creixement del 12,9% i la resta van experimentar una pujada del 10,9%. L'informe recull que aquest increment pot estar relacionat amb l'augment del nombre de visitants en aquest període, a causa dels pont i festivitats distribuïts entre el març i l'abril.
Pel que fa a l'índex de vendes a preus constants, descomptant l'efecte dels preus, presenta un augment del 9,2%, en comparació amb el mes d'abril de l'any 2024. En aquest sentit, els productes alimentaris han pujat un 10,5% i la resta de productes un 7,8%. L'evolució del personal ocupat en les grans superfícies va experimentar un descens del 4,9%. Per sexe, les dones representen el 61,1% del total i el 89,9% disposa de contractes a jornada completa.