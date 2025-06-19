HA DE SEGUIR UN PERÍODE DE REPÒS
Laura Mas rep l’alta després d’una trombosi pulmonar
La cònsol major d’Encamp ha estat una setmana hospitalitzada
La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha estat donada d’alta després de passar una setmana ingressada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. La mandatària encampadana va patir una trombosi pulmonar, acompanyada de dos infarts pulmonars, que van requerir una actuació mèdica immediata i un ingrés al centre hospitalari. Durant els primers dies, el seu estat va ser seguit amb especial atenció pel personal sanitari, que va controlar l’evolució del quadre clínic amb tractament intensiu i monitoratge constant.
Laura Mas, a més de la trombosi, va patir dos infarts pulmonars
Fonts properes a l’equip comunal han confirmat que Mas evoluciona favorablement i que ja es troba al seu domicili, on continuarà la recuperació sota supervisió mèdica i seguint estrictament les pautes prescrites pels facultatius. La cònsol haurà de mantenir uns dies de repòs absolut, fet que probablement afectarà temporalment la seva activitat institucional. Es preveu que pugui reprendre progressivament les seves funcions durant les setmanes vinents si l’evolució continua sent positiva. Mas ha volgut agrair públicament la professionalitat i la dedicació del personal de l’hospital de Meritxell.