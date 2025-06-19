Protecció infantil 

L'Agència de Ciberseguretat obrirà un canal per denunciar contingut en línia d'abús a menors

Andorra s'ha unit a la xarxa internacional Inhope per avançar en la protecció infantil en línia

Andorra la Vella

L'Agència Nacional de Ciberseguretat obrirà pròximament un canal de denúncia anònima on es podrà notificar contingut il·lícit trobat en línia d'abús a menors, adolescents i explotació infantil. El canal serà totalment anonimitzat i farà arribar la denúncia a la policia, qui serà l'encarregada d'instruir el cas. Aquesta eina arriba després de la unió d'Andorra a la xarxa internacional Inhope, que agrupa organitzacions de tot el món en la lluita per l'eliminació del material d'abús i explotació sexual infantil i adolescent en línia. 

La col·laboració també permetrà millorar la capacitat de resposta del país davant continguts il·lícits, facilitarà l'intercanvi d'informació amb altres agències internacionals i seguirà sumant eines per avançar en els compliments dels estàndards globals de ciberseguretat i protecció de menors.

Pla d'acció per prevenir l'ús problemàtic d'internet

Andorra Digital, de la mà del Centre de Benestar Digital i de l’Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC-AD), conjuntament amb la col·laboració del cos de policia,

continua treballant per definir un pla d’acció específic per prevenir l’ús problemàtic d’Internet i les conductes de risc amb l’objectiu de millorar la detecció precoç de situacions vulnerables i oferir formació a joves i famílies.

L'estratègia pateix de sis principis, entre els quals destaquen la protecció dels infants davant la violència digital, la responsabilitat familiar, la garantia d'accés segur i progressiu a l'entorn digital i la formació i la sensibilització a través de l'educació.

