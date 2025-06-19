Iniciativa
El Govern impulsa ‘Estiueja el patrimoni’ per apropar la cultura a la ciutadania durant l’estiu
Els béns culturals, les llegendes i els paisatges històrics del país protagonitzen un cicle d’activitats gratuïtes i guiades per experts
El departament de Patrimoni Cultural del ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha posat en marxa aquest estiu la iniciativa 'Estiueja el patrimoni', un programa d’activitats pensat per apropar la riquesa cultural d’Andorra a la ciutadania i als visitants. L’oferta inclou sortides i visites guiades gratuïtes per descobrir jaciments arqueològics, paisatges culturals, tradicions i llegendes del país.
Les activitats, que es desenvolupen entre juny i agost, estan conduïdes per especialistes del sector que ofereixen una experiència immersiva al patrimoni material i immaterial andorrà. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 25 de juny amb una visita a la restauració de la Roureda de la Margineda, guiada pel tècnic Abel Fortó i el grup PETRA.
Durant el juliol i l’agost, el programa inclou activitats diverses com la descoberta del Roc de les Bruixes, la pedra seca reconeguda per la UNESCO, les xarxes d’evasió durant les guerres, l’etnobotànica andorrana o la literatura al centre històric, entre d’altres. Entre els guies es compta amb noms com l’arqueòleg Jordi Casamajor, el tècnic Patrick Morales o l’historiador Pau Chica.
Les inscripcions i consultes es poden fer al telèfon 844 141 o a través del correu electrònic cultura@govern.ad.