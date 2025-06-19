FUNCIÓ PÚBLICA
Govern destina 875.000 euros a 17 càrrecs de confiança
El Govern ha contractat un total de 17 càrrecs de confiança des que va començar la legislatura, ara fa dos anys, que suposen un cost anual brut de 875.025,66 euros per a l’executiu. Aquest import equival al 0,59% del pressupost del capítol 1, amb referència a les despeses del sector públic estatal. Així ho va exposar durant la jornada d’ahir el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, en resposta a una pregunta formulada per la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner. En aquest sentit, Rossell va detallar que les contractacions s’han distribuït entre el gabinet del cap de Govern, el departament de Comunicació i diversos ministeris, entre els quals el de Salut, Finances, Presidència i Treball i Habitatge.
Assessoraments externs
La presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant també va aprofitar l’oportunitat per demanar en relació amb la quantitat d’assessoraments externs inferiors al cost de 15.000 euros. En resposta a aquesta demanda, el ministre de Funció Pública i Transformació Digital va exposar que el Govern ha contractat un total de 122 assessoraments externs inferiors al pressupost de 15.000 euros des que va començar el període legislatiu. D’altra banda, pel que fa a aquests treballs en concret, la despesa global ha suposat un total de 498.024,76 euros.