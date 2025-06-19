Successos
Ferit un motorista en un accident a la rotonda dels Marginets
El sinistre s'ha produït poc abans de les set del matí
Un home de 65 anys ha resultat ferit aquest matí en un accident a la rotonda dels Marginets, a Andorra la Vella. La policia informa que el sinistre s'ha produït a la General 1 entre una furgoneta i la motocicleta que conduïa el ferit, resident al país, poc abans de les set del matí. Els dos vehicles implicats són de matrícula andorrana.
El motorista ha estat traslladat a l'hospital on ha rebut l'alta hores després de l'accident, segons han informat des del centre mèdic.