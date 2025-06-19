Successos

Ferit un motorista en un accident a la rotonda dels Marginets

El sinistre s'ha produït poc abans de les set del matí 

Hospital de Nostra Senyora de Meritxell.Fernando Galindo

Redacció
Andorra la Vella

Un home de 65 anys ha resultat ferit aquest matí en un accident a la rotonda dels Marginets, a Andorra la Vella. La policia informa que el sinistre s'ha produït a la General 1 entre una furgoneta i la motocicleta que conduïa el ferit, resident al país, poc abans de les set del matí. Els dos vehicles implicats són de matrícula andorrana.

El motorista ha estat traslladat a l'hospital on ha rebut l'alta hores després de l'accident, segons han informat des del centre mèdic.

