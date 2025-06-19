DEBAT D'ORIENTACIÓ
Escalé lamenta que el Govern només compta amb l'oposició per fer mesures impopulars
Concòrdia demana que la reforma de les pensions es faci aquest any amb efectes pel 2026
El cap de Govern, Xavier Espot, va demanar ahir el compromís i la col·laboració de tots els grups parlamentaris a l’hora de reformar el sistema de pensions. Una petició que el president de Concòrdia, Cerni Escalé, ha criticat aquest matí al debat d'orientació, assenyalant que l’Executiu només busca el suport de l’oposició quan es tracta d’impulsar mesures impopulars, com ara una retallada de les pensions.
Pel que fa a altres qüestions més ben rebudes, com l’augment dels salaris, el líder de l’oposició ha destacat que sovint s’impulsen de manera unilateral per part del Govern. “Però ara resulta que, si el Govern no intervé en les pensions, serà per la irresponsabilitat dels partits de l’oposició”, ha ironitzat.
Tot i així, Escalé ha coincidit en la necessitat d’un canvi de model, però ha demanat a l’Executiu que aquest es concreti durant enguany i entri en vigor el 2026. El que es vol evitar, ha afegit, és que la reforma es faci al final de la legislatura i se la trobi el següent Govern.