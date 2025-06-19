DEBAT D'ORIENTACIÓ
Els grups de la majoria treballen en una modificació de la regla d'or
L'objectiu és ajustar la llei a la nova realitat del país, que ja no depèn dels impostos indirectes
Els grups de la majoria estan treballant en una modificació de la regla d'or. Així ho ha explicat el president de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, durant el seu discurs en el marc del debat d'orientació política.
Segons ha detallat, l'objectiu de la modificació és garantir que no augmenti la despesa pública, mantenir una pressió fiscal estable i assegurar que la reducció o la contenció del deute continuï el seu curs.
Naudi també ha subratllat la necessitat de modernitzar altres aspectes de la llei, ja que, en el moment de la seva redacció, l'estructura del país era diferent i l'economia depenia molt més dels impostos indirectes generats pel turisme. Ara, amb l'arribada de més capitals i una major diversificació econòmica, “l’equilibri entre els impostos directes i indirectes ja no és el mateix”, ha destacat, motiu pel qual la majoria aposta per impulsar aquesta reforma.