CAMPANYA D'INCENDIS FORESTALS
Els bombers alerten del risc per la vegetació baixa a l’estiu
El principal factor de preocupació d’incendis aquest estiu és la gran quantitat de vegetació baixa que ha crescut després d’una primavera molt plujosa. El sotsoficial i responsable de la secció forestal dels bombers, Pere Pons, va alertar que “s’està assecant ràpidament” arran de les altes temperatures i que és una mena de combustible “molt inflamable”.
Tot i les alertes, Pons descarta que aquest sigui el pitjor escenari per encarar l’estiu, ja que “fa tres anys acumulàvem temporades de sequera i el bosc estava molt estressat”, va explicar.
Des de Protecció Civil, també s’ha reactivat la campanya de sensibilització El foc no és un joc, amb imatges creades per intel·ligència artificial que mostren imatges fictícies dels comuns incendiats. “Aquestes escenes no són reals, però podrien ser-ho si no actuem amb responsabilitat”, va detallar Nadia Olm, cap d’àrea de prevenció i sensibilització.