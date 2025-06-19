Estadística
Els abonaments a internet creixen un 2,5% al maig
Les dades mitjanes dels darrers 12 mesos se situen en 53.090 abonats per a la telefonia fixa
Els abonaments per a servei a internet de banda ampla durant el mes d'abril han registrat un creixement del 2,5%, situant-se en 42.961 abonats, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Pel que fa als serveis de telefonia fixa se situa en 53.609 abonat i 129.329 per al servei de telefonia mòbil. Aquestes xifres representen un augment del 2,3% i del 7%, respectivament, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior.
Les dades mitjanes dels darrers 12 mesos se situen en 53.090 abonats per a la telefonia fixa, amb un increment del 2,7%, respecte al mateix període del 2024. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situa en 125.978 abonats, registrant un augment del 3,5%. Els abonats a internet se situen en 42.631, també amb una variació positiva del 2,6%.
Caiguda del tràfic telefònic sense internet
El tràfic telefònic en minuts sense internet ha caigut un 4,3% durant el mes de maig, fins a situar-se en els 11,30 milions, segons el departament d'Estadística. El tràfic nacional ha estat de 8,37 milions de minuts, xifra que representa un 74,1% del total i amb un augment del 2%, respecte a l'any anterior. El tràfic internacional presenta un descens del 18,6%, amb un total de 2,92 milions de minuts.