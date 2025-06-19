SUCCESSOS
Detingut a la frontera un home cercat per temptativa d’homicidi
La policia nacional espanyola va detenir el cap de setmana passat, al punt fronterer del riu Runer, un home de nacionalitat colombiana que tenia en vigor una ordre de cerca i captura emesa per un jutjat de Pontevedra (Galícia) per un delicte d’homicidi en grau de temptativa. El detingut és considerat una de les figures principals i més actives d’una baralla multitudinària i violenta que va tenir lloc el 3 de juny passat a la plaça de Barcelos de la província gallega, entre col·lectius de diferents nacionalitats i on es van utilitzar diverses armes blanques.
L’arrestat va actuar en una baralla amb armes blanques
Segons va informar la policia nacional, la investigació sobre aquests fets va permetre la detenció de quatre persones, però un dels implicats, que posteriorment seria identificat com el detingut, va aconseguir fugir del lloc dels fets. A partir d’aquí es va emetre una ordre de recerca nacional.
L’home, que es trobava en situació administrativa irregular a Espanya, intentava travessar la frontera cap a Andorra utilitzant un servei de vehicle compartit a través de l’aplicació BlaBlaCar, amb la intenció de passar desapercebut i evitar ser interceptat. Va ser identificat i detingut pels agents de la policia nacional destinats al punt fronterer de la Seu d’Urgell, i traslladat a disposició judicial a la capital urgellenca.
El jutjat d’instrucció número 3 de Pontevedra, autor de l’ordre de detenció, va decretar el seu ingrés a presó de manera immediata.
A més, un cop confirmada la seva situació irregular al territori espanyol, s’ha iniciat un procediment administratiu d’expulsió, el qual podrà derivar en la seva sortida forçosa del país un cop es resolguin les responsabilitats penals que determini l’autoritat judicial.