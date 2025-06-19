TRIBUNALS
Corts condemna a nou anys i mig el traficant de Canillo
La declaració de l’encausat a la vista oral va permetre identificar tres implicats en l’operació més que es troben fugits de la justícia
El Tribunal de Corts va dictar ahir sentència pel cas del traficant de Canillo a qui va condemnar a nou anys i mig de presó. Els cossos policials van detenir l’home de 46 anys el gener del 2024 acusat d’un delicte major de venda de grans quantitats de droga tòxica a la parròquia de Canillo i en un establiment del Tarter. En l’operació es van comissar 520 pastilles d’èxtasi barrejades amb heroïna, 383 grams de marihuana, 3,31 grams de cocaïna, 2,4 d’MDMA i, també, l’elevada quantitat monetària de 12.465 euros en efectiu.
El traficant també haurà d'abonar una multa de 70.000 euros
Gràcies a la declaració del condemnat durant la vista oral del judici, celebrada el 29 de maig passat, es van identificar tres traficants més, presumptament implicats en l’operació, dos dels quals estarien vinculats a una xarxa de proxenetisme que fins aquell moment no havia estat detectada. No obstant això, els tres implicats es van desfer de les proves a temps i es troben fugits de la justícia. La informació obtinguda de l’abocament de dades del mòbil del primer detingut, però, va corroborar la veracitat de les declaracions del condemnat i va permetre continuar amb la investigació dels agents. Això va ser possible per la plena col·laboració mostrada per l’encausat des del primer moment. Una ajuda a la justícia del país que li ha servit d’atenuant de cara a la decisió presa pels magistrats.
El magistrat n'ha dictat l'expulsió definitva del Principat
En aquesta mateixa línia, el Ministeri Fiscal ja va reduir la petició de pena dels dotze als nou anys de privació de llibertat en consideració de la col·laboració del condemnat. La defensa, per la seva banda, va demanar set d’anys de presó, que és el mínim per aquesta mena de delicte, amb la possibilitat de reduir la pena fins als cinc anys en cas que el magistrat apliqués l’atenuant de cooperació.
El traficant també haurà d’abonar una multa de 70.000 euros com a autor responsable del delicte major continuat de venda de droga tòxica. Paral·lelament, el tribunal ha emès una pena complementària d’expulsió definitiva del Principat. Pel que fa al delicte de possessió, la condemna és d’un mes d’arrest domiciliari i el pagament d’una sanció de 500 euros, a part de les despeses judicials ocasionades.