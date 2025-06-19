ASSEMBLEA DELS TREBALLADORS
Comitè d’empresa i direcció inicien la negociació del conveni col·lectiu
Les dues parts mantenen avui la primera reunió per renovar l’acord laboral
La comissió negociadora del nou conveni col·lectiu del SAAS amb representació del comitè d’empresa i de la direcció tindrà avui la primera reunió de treball, amb l’objectiu de renovar l’acord laboral que caduca la tardor vinent. Ho van avançar ahir els integrans de l’organisme de representació dels treballadors en la primera assemblea a la qual havia convocat els treballadors després de constituir-se formalment, i per tal de presentar línies d’actuació i recollir propostes de la plantilla. Va ser una reunió amb una participació discreta que es va atribuir “a la complexitat de la data escollida”. En tot cas, des de l’organisme es va agrair “la participació i l’interès demostrat” que, van afegir, “posen de manifest el compromís del personal amb la representació col·lectiva i la millora de les condicions laborals”. Per tal de mantenir una comunicació fluida amb el conjunt del personal i recollir “inquietuds i prioritats”, s’ha posat en marxa un formulari digital i nous canals de comunicació. “Ens posem a disposició de tot el personal i reiterem el nostre compromís amb una representació efectiva, inclusiva i constructiva”, van assegurar en un comunicat.
L’organisme, que presidirà Eva Font, va destacar que la reunió d’avui “marcarà l’inici d’un procés fonamental per avançar en els drets laborals i en la qualitat de l’entorn professional dins del SAAS”. Compromisos de la direcció són la recuperació de les primes per objectius (DPO) i millores en la retribució de les guàrdies. El nou comitè ha assegurat que reprenen les propostes de millora laboral dels anteriors organismes de representació, entre les quals hi ha la reducció de la jornada de treball.