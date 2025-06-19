ASSEMBLEA DELS TREBALLADORS

Comitè d’empresa i direcció inicien la negociació del conveni col·lectiu

Les dues parts mantenen avui la primera reunió per renovar l’acord laboral

Els membres del nou comitè d'empresa del SAAS.

La comissió negociadora del nou conveni col·lectiu del SAAS amb representació del comitè d’empresa i de la direcció tindrà avui la primera reunió de treball, amb l’objectiu de renovar l’acord laboral que caduca la tardor vinent. Ho van avançar ahir els integrans de l’organisme de representació dels treballadors en la primera assemblea a la qual havia convocat els treballadors després de constituir-se formalment, i per tal de presentar línies d’actuació i recollir propostes de la plantilla. Va ser una reunió amb una participació discreta que es va atribuir “a la complexitat de la data escollida”. En tot cas, des de l’organisme es va agrair “la participació i l’interès demostrat” que, van afegir, “posen de manifest el compromís del personal amb la representació col·lectiva i la millora de les condicions laborals”. Per tal de mantenir una comunicació fluida amb el conjunt del personal i recollir “inquietuds i prioritats”, s’ha posat en marxa un formulari digital i nous canals de comunicació. “Ens posem a disposició de tot el personal i reiterem el nostre compromís amb una representació efectiva, inclusiva i constructiva”, van assegurar en un comunicat.

Els representants del comitè d'empresa, ahir.

L’organisme, que presidirà Eva Font, va destacar que la reunió d’avui “marcarà l’inici d’un procés fonamental per avançar en els drets laborals i en la qualitat de l’entorn professional dins del SAAS”. Compromisos de la direcció són la recuperació de les primes per objectius (DPO) i millores en la retribució de les guàrdies. El nou comitè ha assegurat que reprenen les propostes de millora laboral dels anteriors organismes de representació, entre les quals hi ha la reducció de la jornada de treball.

AGRAÏMENT ALS ANTERIORS REPRESENTANTS

El nou comitè comença a caminar amb ànim de superar desencontres després del final d’etapa convuls de l’anterior i va dedicar part del comunicat posterior a l’assemblea a “reconèixer i agrair profundament la tasca realitzada pels anteriors membres del comitè. La seva dedicació i esforç han estat fonamentals per consolidar una estructura de representació sòlida i útil per a tots els treballadors i treballadores del SAAS”. Aquest és el tercer organisme de representació del personal de la parapública; el primer va ser el que va negociar el conveni col·lectiu avui vigent.
