Afers Exteriors
Andorra referma el compromís amb la Creu Roja
L'ambaixadora a Suïssa, Clara Pintat, ha dipositat els instruments d'adhesió als tres protocols addicionals dels convenis de Ginebra de 1949
L'ambaixadora d'Andorra a Suïssa, Clara Pintat, ha dipositat els instruments d'adhesió als tres protocols addicionals dels convenis de Ginebra de 1949. La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha explicat que "Andorra referma així el seu compromís amb el dret internacional humanitari i dona suport a la tasca del Comitè Internacional de la Creu Roja".