CIBERAMENACES
Andorra eleva l’alerta de ciberseguretat per risc d’atacs digitals
L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) va elevar ahir el nivell d’alerta de ciberseguretat del país a molt alt. Aquesta mesura preventiva s’emmarca dins d’un context internacional cada cop més tens, en què s’han detectat múltiples atacs digitals, segons l’ANC-AD, dirigits contra infraestructures crítiques i la ciutadania.
Segons l’organisme, el context europeu, marcat per la creixent tensió geopolítica, ha propiciat una escalada d’atacs cibernètics, especialment a països com ara França, Alemanya i Espanya. L’Enisa, l’agència europea de ciberseguretat, ja ha emès alertes sobre aquesta tendència, posant de manifest la vulnerabilitat de diversos sectors.
Detectat un intent de ‘phishing’ al nou correu ciutadà
En les darreres setmanes, s’han detectat cadenes d’atac sofisticades com accions de DDoS dirigides a sistemes públics i serveis essencials, així com campanyes de phishing i smishing per al robatori de dades personals. De fet, Andorra Telecom va emetre un avís sobre un intent de phishing detectat al nou correu ciutadà. L’atac es presenta en forma d’un correu fraudulent, en què s’informa falsament d’una actualització de les condicions d’ús del servei. El missatge convida la víctima a clicar en un enllaç que l’envia a un lloc maliciós, des d’on els atacants poden capturar dades sensibles.
Davant l’escenari, el responsable de l’ANCA-AD, Jordi Ubach, ha subratllat que “ens trobem davant d’un escenari que exigeix consciència col·lectiva, resiliència tècnica i una actitud proactiva”.