METEOROLOGIA
Previsió de temperatures de 34 graus
L'avís groc per calor s'allarga fins dissabte
La previsió de temperatures altes ha fet que el servei meteorològic hagi estès l’avís groc un jornada més anunciant que l'episodi de calor a la zona centre i sud s'allarga fins dissabte. Els termòmetres arribaran avui a 34 graus, al centre, i als 17 al Pas de la Casa, i tot i la formació de núvols no es preveuen pluges a la tarda, segons indica Meteorologia.
Els valors màxims de demà i de dissabte se situaran en 33 graus a Andorra la Vella i en 16 graus al Pas de la Casa. El pronòstic indica que demà sí que hi haurà núvols alts al matí i ruixats localment tempestuosos a la tarda, que es tornarien a repetir durant la jornada de diumenge.