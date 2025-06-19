Successos
Agressió amb arma blanca entre contrabandistes al Pas
Els fets van tenir lloc a territori francès el diumenge passat a les 16:30 hores
Un contrabandista va agredir amb un arma blanca un altre individu vinculat al contraban el diumenge passat 15 de juny al Pas de la Casa, segons han confirmat fonts policials. Els fets van tenir lloc al voltant de les 16.30 hores en territori francès, motiu pel qual la policia andorrana no va poder intervenir directament.
Segons ha informat la policia, un comerciant de la zona va trucar alertant que un home va exhibir un ganivet amb actitud amenaçadora contra altres contrabandistes, fet que va motivar l'avís als cossos de seguretat. Fonts policials han assegurat que són coneixedors de la situació i que estan "molt pendents" d’aquest tipus d’incidents, tot i remarcar que, en produir-se en sòl francès, escapen de la seva competència. No es van registrar ferits com a conseqüència de l’incident.