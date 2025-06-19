EDUCACIÓ
El 84% dels alumnes han aprovat les proves de batxillerat
El 84,73% dels alumnes de l’Escola andorrana (222) que s’han presentat a la prova oficial de batxillerat (POB) aquest curs han resultat aptes, un 6,88% no aptes (18) i un 8,4% continuen el procés d’obtenció del títol (22), que són candidats lliures que disposen de cinc anys per fer-ho. Concretant les modalitats, el 92,58% dels candidats presencials (212) han aprovat i el 7,49% han resultat no aptes (17), mentre que en el cas dels lliures, un 90,91% han estat aptes (10) i un 66,6% continuen el procés per obtenir el títol (23).
Els alumnes de la 29a promoció van celebrar ahir la festa de la graduació. La cerimònia escenifica la finalització de l’escolarització no superior i va ser presidida pel cap de Govern, Xavier Espot, qui va defensar que “la creació de l’Escola andorrana és un dels grans projectes de l’Andorra contemporània i ha esdevingut un component important per la identitat del país”.