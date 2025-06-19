RESPOSTA GOVERN
El 2024 es van detectar sis casos de frau en la percepció d'ajuts socials
El Govern, a través del ministeri d’Afers Socials, ha impulsat un estudi sobre les prestacions econòmiques amb la finalitat de garantir una gestió més eficient, equitativa i transparent dels recursos públics. Aquest treball, encarregat a una empresa nacional, es considera una eina per millorar el seguiment, control i detecció de possibles fraus, i parteix de l’explicació de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, a les preguntes de la presidenta suplent del grup parlamentari Andorra Endavant, Noemí Amador, sobre el control de les ajudes públiques i la lluita contra el frau social. Cal destacar que l’any passat es van detectar sis casos de frau en la percepció d’ajuts socials.
El 2024 es van tramitar 1.496 sol·licituds de prestacions econòmiques, de les quals 426 es van resoldre desfavorablement o es van arxivar per manca de documentació o altres, el 28,50% de les sol·licituds presentades.