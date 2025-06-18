Eduacació
La Universitat d'Andorra publica el novè títol de la col·lecció 'Campus'
El manual analitza l'arbitratge i la mediació com a mètodes alternatius de resolució de conflictes
La Universitat d'Andorra ha publicat el novè títol de la col·lecció "Campus" dels manuals de divulgació que s'anomena "Mètodes alternatius de resolució de conflictes: arbitratge i mediació", obra d'Irene Arranz, Cristina Madrigal, Marc Maestre i Ramon Tena. El manual s'estructura en dos mòduls. En el primer s'aprofundeix en el concepte de l'arbitratge, els principis rectors i les diferents categories, mentre que en el segon mòdul s'analitza la mediació, des dels seus fonaments fins als diferents tipus de mediació que es poden dur a terme. L'objectiu de l'obra, que s'emmarca en el projecte editorial de la Universitat, és el de facilitar a la societat bona part dels continguts acadèmics que s'imparteixen a les aules.
Inscripcions obertes per al postgrau en Mediació
La Universitat d'Andorra ha obert les inscripcions per a la quarta edició del postgrau en Mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes, que s'impartirà des de l'octubre fins al maig del 2026. . La formació consisteix en un mòdul comú de 120 hores i un mòdul específic de 30 hores. El postgrau està organitzat en col·laboració amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, i compta amb el suport del Col·legi d’Advocats d’Andorra. Les preinscripcions estan obertes fins al 16 d’octubre.