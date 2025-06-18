JURAMENT
El sometent rebrà el Copríncep al Consell
Els comuns han acceptat la proposta i els representants participaran en l’acte de jurament
El pla per celebrar el jurament del Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, ja està enllestit i comptarà amb representants del sometent per primera vegada des del 1986. Els detalls els va donar el síndic general, Carles Ensenyat, que va explicar que “tots els comuns hi han respost positivament” i, per tant, el cos tindrà participació en la cerimònia. En concret, rebran el Copríncep a la porta de Casa de la Vall i també l’esperaran a la sortida.
Tradicionalment, el sometent era un cos de defensa civil que estava format per ciutadans que es mobilitzava en situacions d’emergència, especialment per defensar el territori o mantenir l’ordre públic quan no hi havia forces de seguretat organitzades com les actuals. A més, eren els encarregats de rebre els coprínceps a Casa de la Vall, però el cos va caure en desús quan el 1931 els veguers van crear el servei d’ordre i la seva última aparició data de fa prop de 40 anys. El cos el representaran deseners de cada parròquia que hagin estat escollits com a representants.
Per a l’ocasió, que se celebrarà dijous 26 de juny, el Consell General ha convidat alumnes de totes les escoles del país i s’espera que, només amb estudiants, s’arribi al miler d’assistents, a banda del públic general que vulgui presenciar l’esdeveniment. Segons els càlculs, es podria arribar a les 1.500 persones.
La diada començarà a les 10.45 hores amb l’arribada del Copríncep a la plaça Príncep Benlloch. Allí s’iniciarà el recorregut a peu pel carrer de la Vall fins a Casa de la Vall. A les 12 hores, ja a la seu parlamentària, s’iniciarà la sessió de jurament, que està previst que duri mitja hora. A les 12.30 hores, el cos de policia retrà honors a la bandera i un quartet de vent de l’ONCA interpretarà l’himne nacional, entre altres peces. Tot seguit, el Copríncep desfarà el recorregut en direcció l’església de Sant Esteve.
Tot l’esdeveniment comptarà amb la vigilància de Protecció Civil i de voluntaris de la Creu Roja, a banda del dispositiu de seguretat de la policia.
