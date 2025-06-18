DIVULGACIÓ
Serrano defensa la necessitat del “pensament crític”
El llibre-resum de la XXI Càtedra de pensament cristià, Intel·ligència artificial: llums i ombres, escrit pels doctors Rosa Maria Alsina, Ricard Mejía i Francesc Torralba, es va presentar ahir a l’església del Fener de la capital en presència del nou Copríncep episcopal. Josep-Lluís Serrano Pentinat va remarcar la importància de tenir pensament crític. “Cal tenir pensament crític perquè és la manera que la ciència avanci”, va afirmar. Sobre el tema de la presentació, la IA, va qualificar-lo d’“apassionant” i de gran interès perquè és “d’actualitat, de recerca i investigació”.
El filòsof i teòleg Francesc Torralba va admetre que la IA aporta grans avenços en àmbits com l’educació, la ciència o l’empresa, però adverteix que també amenaça amb una “transformació important del món laboral”, especialment en feines mecàniques o repetitives, i que això pot generar “angoixa, espant i inquietud”.