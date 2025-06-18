Andorra Telecom
Una seixantena d'esportistes de la FAE assisteixen a la ponència sobre benestar digital
La ponència ha estat impartida per Jordi Camós al Centre de Tecnificació d'Ordino
La campanya 'Un mòbil, un pacte', impulsada per Andorra Telecom ha arribat al Centre de Tecnificació d'Ordino (CTO), on una seixantena d'esportistes de la FAE han assistit a la ponència de Jordi Camós sobre benestar digital. Camós ha exposat la importància de tenir una bona relació amb la tecnologia, les conseqüències del seu abús, o l'impacte que poden tenir plataformes com Instagram o TikTok, entre d'altres.
La FAE considera rellevant abordar aquest tema, en un moment on els esportistes estan a prop de fer els desplaçaments i estades d'estiu als Alps. La responsable de Responsabilitat Social Empresarial d'Andorra Telecom, Inés Martí, considera "una gran notícia que la FAE sigui la primera federació esportiva que s’afegeix a la campanya ‘Un mòbil, un pacte’. Felicitem la Federació pel compromís amb la salut i el benestar dels seus esportistes, perquè un ús irresponsable del mòbil pot ser molt perjudicial". El director d'operacions de la FAE, Xavier Coll, ha assenyalat que "aquesta xerrada té l'interès de conscienciar als nostres esportistes dels perills d'aquestes tecnologies i donar-los eines pel seu funcionament diari".