DEBAT D'ORIENTACIÓ
La reforma de les pensions passarà per "allargar progressivament" l'edat de jubilació
També s'incentivarà la prolongació de la vida laboral i s'ajustaran les bases de cotització
La reforma de les pensions plantejada pels grups de la majoria, i que compta amb el suport del Govern, inclourà l’allargament de l’edat de jubilació, l’incentiu a la prolongació voluntària de la vida laboral, la revisió de les bases de cotització i la promoció de sistemes de pensions privats.
Segons ha explicat el cap de Govern, Xavier Espot, durant el debat d'orientació política, aquests canvis es promouran amb l’objectiu d’“assegurar la sostenibilitat del sistema”, “reforçar l’equitat perquè tothom tingui accés a una protecció adequada” i “fomentar la complementarietat” entre el sistema públic i el privat.
Per tirar endavant aquesta reforma, Espot ha fet una crida a “la participació de tots els agents implicats” per tal de construir-la conjuntament.