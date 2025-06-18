INICIATIVA LEGISLATIVA
El PS proposa una llei per garantir el futur dels ciutadans
La iniciativa vol evitar que les polítiques d’avui perjudiquin el demà
El Partit Socialdemòcrata (PS) va anunciar ahir l’elaboració d’una proposició de llei que vol establir una figura institucional encarregada de vetllar pel benestar de les generacions futures. Segons va explicar la presidenta suplent del grup parlamentari, Susanna Vela, acompanyada de Maria Nazzaro, la secretària d’organització del PS, la norma pretén garantir que les polítiques públiques actuals no comprometin la qualitat de vida dels ciutadans del futur, tot integrant una visió transversal que vagi més enllà de les actuals lleis ambientals. El PS considera que cal institucionalitzar el principi de justícia intergeneracional i que l’Administració, inclosos els comuns, s’hi adhereixin.
El PS vol una figura que vetlli pel futur en cada nova legislació
Inspirada en la Declaració de Rio del 1992, la proposta tindrà com a eixos centrals la sostenibilitat, el benestar social, la cohesió i l’avaluació de l’impacte futur de totes les polítiques públiques. Es planteja la creació d’una figura institucional, amb suport tècnic, que elabori informes sobre cada nova llei o projecte normatiu, analitzant-ne les conseqüències futures en àmbits com ara el medi ambient, la salut o la igualtat. Aquesta figura seria consultada obligatòriament abans de l’aprovació de qualsevol nova llei. “Estem al present, legislem en el present, però les decisions que es prenen avui afecten també el futur”, va remarcar Vela, subratllant la necessitat d’avaluar l’impacte intergeneracional.