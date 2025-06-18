DEBAT D'ORIENTACIÓ

L'heliport estarà "plenament operatiu" la primavera del 2026

Les obres acabaran enguany

L’Heliport Nacional estarà “plenament operatiu” la primavera de l’any vinent. Així ho ha avançat el cap de Govern, Xavier Espot, durant el seu discurs en el debat d’orientació política que se celebra al Consell General. Segons ha afirmat, les obres de la infraestructura finalitzaran enguany.

Pel que fa també a qüestions de mobilitat, Espot ha celebrat l’èxit de les connexions aèries regulars amb Madrid i Mallorca, totes dues amb ocupacions mitjanes superiors al 50%, i ha anunciat que el Govern estudia l’obertura de noves rutes, entre les quals ha destacat l’enllaç amb París.

