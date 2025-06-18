CULTURA
L’exposició censurada per Gili torna a Barcelona
El Museu de l’Art Prohibit va endur-se ahir al matí, a dos quarts de deu, les peces de l’exposició censurada que fins dilluns passat es trobaven a l’Espai Caldes d’Escaldes-Engordany, malgrat la cancel·lació de la mostra el 22 de maig arran de la retirada de l’exemplar de Charlie Hebdo per part de la cònsol major, Rosa Gili. El museu va assenyalar que l’ajornament del desmuntatge ha estat per raons logístiques, no pas esperant una rectificació. La majoria de les obres es quedaran als magatzems del museu a Barcelona, tot i que algunes s’exhibiran en una mostra internacional.
Una part dels 35.000 euros ja s’ha pagat, segons el comú
Pel que fa a la qüestió econòmica, el museu afirma que el comú no ha abonat els 35.000 euros acordats, mentre fonts comunals asseguren que una part ja s’ha pagat i que la resta es completarà.