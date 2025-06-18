DEBAT D'ORIENTACIÓ
L'acord amb Europa entra a la "recta final" per saber si serà mixt
El procés culminarà amb la publicació de la decisió de signatura per part del Consell d'Europa, que autoritzarà a la Comissió a signar l'acord
La decisió sobre si l’Acord d’associació és mixt o no mixt entra en la seva "recta final". El cap de Govern, Xavier Espot, ho ha anunciat aquest matí durant el seu discurs en el debat d’orientació política.
Espot ha explicat que aquesta fase culminarà amb la publicació de la decisió de signatura per part del Consell d’Europa, que autoritzarà la Comissió Europea a signar l’Acord amb Andorra i San Marino. Aquest pas marcarà l’inici dels tràmits parlamentaris, que, en l’àmbit europeu, culminaran amb l’aprovació del Parlament Europeu.
Un cop completat aquest procés, Espot ha recordat que es donarà pas al referèndum, que encara no té data fixada.