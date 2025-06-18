CONSELL DE MINISTRES
Govern suavitza requisits per captar metges
Es permetrà ajornar l’acreditació del català i l’exercici de curta durada s’amplia a 90 dies
El Govern va aprovar ahir en consell de ministres una reforma de la Llei de professions titulades de la salut, que respon a una necessitat creixent del sistema sanitari “per garantir l’accés a professionals mèdics en un context de forta demanda i escassetat estructural”. La mesura inclou flexibilitzar el requisit del B2 de català, modificar la Llei d’Immigració per permetre guàrdies a metges per compte propi i ampliar els permisos de curta durada de 30 a 90 dies. “El pacient i la qualitat assistencial són al centre d’aquesta reforma”, va dir la ministra de Salut, Helena Mas.
“Hem intentat posar el professional [sanitari] al centre, facilitant l’accés al permís d’exercici”
Amb la nova regulació, el termini de dos anys que tenen els professionals estragers no catalanoparlants per acreditar un nivell equivalent al B2 podrà prorrogar-se “per raó de força major o interès general” any a any. A més, els professionals escolaritzats a Andorra –siguin residents o andorrans– sense la titulació B2 també disposaran de dos anys per acreditar aquest nivell. “És una mesura pensada per a persones que coneixen perfectament la llengua però no tenen el títol acreditatiu”, va detallar Carme Pallarés, cap d’àrea de Recursos Sanitaris. Aquesta modificació afecta sobretot infermers, fisioterapeutes, podòlegs i altres perfils formats localment, però que no havien fet la gestió per obtenir el certificat oficial.
Des de l’entrada en vigor de la llei el 2022, s’han autoritzat 502 professionals sanitaris, dels quals entre un 15% i un 17% han necessitat una habilitació especial per no acreditar el B2 de català en el moment de la sol·licitud. “Hem intentat posar el professional al centre, facilitant l’accés al permís d’exercici”, va assegurar Mas.
De les novetats més destacades és la modificació puntual de la Llei d’Immigració, que habilitarà els metges amb permís de residència per compte propi a fer guàrdies com a assalariats dins de l’hospital, una pràctica que fins ara la normativa no permet. Es tracta d’una petició que havia formulat la direcció del SAAS, que va alertar de la dificultat creixent per cobrir les guàrdies hospitalàries de determinades especialitats.
També s’ha aprovat l’ampliació dels permisos de curta durada de 30 a 90 dies. La mesura afavorirà especialment especialistes no residents, com ara oncòlegs, nefròlegs o cirurgians puntuals, que ja col·laboren amb l’hospital a través de convenis amb altres centres com Sant Joan de Déu. “És fonamental per garantir la continuïtat de tractaments i fer atractiu el país per a especialistes que poden venir un dia per setmana”, va afirmar Pallarés.
MÉS
El Govern va aprovar el nomenament de Mònica Mirabet com a nova notària, en substitució de Rosa Maria Ferràndiz, que es jubilarà el 5 de juliol.
INFRAESTRUCTURES
El Govern eixamplarà un revolt conflictiu a Pal per facilitar el pas d’autobusos i construirà una voravia al Tarter per millorar la seguretat dels vianants a l’hivern.
MEDI AMBIENT
Nova licitació per millorar l’aïllament i l’eficiencia energètica al refugi del Comapedrosa.
EL GOVERN NO DESCARTA SUPERAR EL 8% DEL GAdA
Aquesta proposta inicial del Govern d’entre l’1% i el 8% és la màxima que actualment consideren assumible econòmicament, estimat en cinc milions d’euros anuals, que ha estat calculada amb criteris tècnics. “El Govern no va fer una proposta d’entrada pensant a negociar a l’alça. El 8% és el que podem assumir, amb justificació tècnica”, va dir.
Tot i això, no va descartar la possibilitat d’ajustar-la. “Estem oberts a escoltar i avaluar propostes, però cal que siguin sostenibles per a l’administració”, va assegurar. Un increment superior representaria, segons el portaveu, un cost “notablement més elevat”, motiu pel qual caldrà modular bé la decisió final.