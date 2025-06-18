Funció pública
Govern destina 875.000 euros en 17 càrrecs de confiança
La xifra representa el 0,59% del pressupost del capítol 1, de les despeses del sector públic estatal
El Govern ha contractat un total de 17 càrrecs de confiança des de l'inici de la legislatura, ara fa dos anys, que suposen un cost anual brut de 875.025,66 euros. Aquests imports equival al 0,59% del pressupost del capítol 1, referent a les despeses del sector públic estatal. Així ho ha exposat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, en resposta a una pregunta formulada per la presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner. En aquest sentit, Rossell ha detallat que les contractacions s'han distribuït entre el gabinet del cap de Govern, el departament de Comunicació, i diversos ministeris, entre els quals el de Salut, Finances, Presidència i Treball i Habitatge.
Mig milió d'euros en assessoraments externs
Montaner també va demanar pels assessoraments externs inferiors a 15.000 euros, i Rossell ha explicat que el Govern ha contractat un total de 122 assessoraments externs inferiors a 15.000 euros des de l'inici de la legislatura, uns treballs que han suposat una despesa global de 498.024,76 euros.