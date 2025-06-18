DEBAT D'ORIENTACIÓ
Espot anuncia un programa de "lloguer garantit" per posar pisos buits al mercat
Govern es faria càrrec del lloguer d'acord amb els preus fixats pel parc públic
El Govern impulsarà un Programa de Lloguer Garantit per posar pisos buits al mercat. Així ho ha anunciat el cap de Govern, Xavier Espot, durant el seu discurs en el debat d’orientació política que té lloc aquest matí al Consell General.
Espot ha explicat que “la situació de l’habitatge requereix fer valer totes les possibles solucions al nostre abast” i, en aquest sentit, ha mencionat la nova iniciativa, adreçada als propietaris d’habitatges buits que, de manera voluntària, vulguin posar el seu pis al mercat de lloguer i rebre una renda mensual garantida pel Govern, sempre d’acord amb els preus fixats pel parc públic d’habitatge.
A més, Espot ha reiterat “l’autèntic desastre” que suposaria aixecar de cop les congelacions dels lloguers. En aquest sentit, ha demanat compromís tant als propietaris com als llogaters per trobar un equilibri que “preservi l’interès general”.