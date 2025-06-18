Successos

Detingut un colombià amb una ordre per temptativa d'homicidi a la frontera del riu Runer

La policia nacional espanyola el va identificar durant el cap de setmana

La frontera del riu Runer

La frontera del riu Runer

Andorra la Vella

La policia nacional espanyola ha detingut aquest cap de setmana a la frontera del riu Runer un home d'origen colombià que tenia una ordre de reclamació a Espanya per homicidi en grau de temptativa. La persona detinguda havia participat en una gran baralla, el passat 3 de juny a Pontevedra (Galícia) entre col·lectius de diferents nacionalitats on es van fer servir armes blanques. L'home havia agafat un vehicle compartit a través de l'aplicació 'Blablacar' i pretenia entrar a Andorra passant desapercebut, segons informa la policia nacional. 

La policia nacional havia detingut a quatre persones, però l'arrestat es va escapar i, després de ser identificat, el cos policial espanyol va emetre una ordre de cerca i captura, fins que aquest cap de setmana va ser detingut a la frontera del riu Runer. L'arrestat va ser posat a disposició judicial a la Seu d'Urgell, i va ser l'autoritat judicial competent, el jutjat d'instrucció número 3 de Pontevedra, que va decretar el seu ingrés a la presó. La policia nacional també ha informat que el detingut es troba en situació irregular a Espanya i que se li ha tramitat un procediment d'expulsió.

