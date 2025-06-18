Successos
Detingut un colombià amb una ordre per temptativa d'homicidi a la frontera del riu Runer
La policia nacional espanyola el va identificar durant el cap de setmana
La policia nacional espanyola ha detingut aquest cap de setmana a la frontera del riu Runer un home d'origen colombià que tenia una ordre de reclamació a Espanya per homicidi en grau de temptativa. La persona detinguda havia participat en una gran baralla, el passat 3 de juny a Pontevedra (Galícia) entre col·lectius de diferents nacionalitats on es van fer servir armes blanques. L'home havia agafat un vehicle compartit a través de l'aplicació 'Blablacar' i pretenia entrar a Andorra passant desapercebut, segons informa la policia nacional.
La policia nacional havia detingut a quatre persones, però l'arrestat es va escapar i, després de ser identificat, el cos policial espanyol va emetre una ordre de cerca i captura, fins que aquest cap de setmana va ser detingut a la frontera del riu Runer. L'arrestat va ser posat a disposició judicial a la Seu d'Urgell, i va ser l'autoritat judicial competent, el jutjat d'instrucció número 3 de Pontevedra, que va decretar el seu ingrés a la presó. La policia nacional també ha informat que el detingut es troba en situació irregular a Espanya i que se li ha tramitat un procediment d'expulsió.