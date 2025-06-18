BOPA
Convocatòria per escollir el nou Cap de l'Agència de Protecció de Dades
L'actual directora, Resma Punjabi finalitzarà el seu mandat al novembre
L'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha obert el termini per a escollir la persona que encapçalarà l'entitat durant els pròxims quatre anys després que Resma Punjabi finalitzi el seu mandat al novembre. Segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial d'Andorra (BOPA), les persones interessades a ocupar la plaça hauran de presentar les seves candidatures a la secretaria general del Consell General abans de les 13.30 hores del proper 15 de setembre.
Pel que fa als requisits de presentació, es demana aportar una carta de motivació; acreditar que es posseeix una titulació mínima equivalent al nivell 6 del marc andorrà de qualificacions (MAQ); un currículum que acrediti la competència, l'experiència i les aptituds, en particular en l'àmbit de la protecció de dades personals, necessàries per al compliment de les seves funcions i l'exercici dels seus poders; i una declaració jurada d'estar en ple ús dels seus drets civils i polítics.
Posteriorment, serà el Comitè de validació qui avaluarà les capacitats, competències, idoneïtat i mèrits de les persones candidates, amb audiència d'aquelles que compleixin els requisits mínims, a fi de confeccionar una llista de persones candidates aptes, d'acord amb el que s'estableix la llei qualificada de protecció de dades personals.
Així mateix, i en aplicació de l'article 84 del reglament del Consell General, els grups parlamentaris podran presentar en el registre de la secretaria general, fins quatre dies abans del ple en què s'hagi de procedir a la votació, les candidatures que reuneixin els requisits establerts, juntament amb el currículum de la persona o de les persones proposades.
El nomenament definitiu del cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades es realitzarà respectant el procediment i la majoria de vots prevista en l’article 50.bis de la llei qualificada de protecció de dades personals. Segons estableix la mateixa llei, a més, el règim retributiu de la persona cap de l’Agència és de 59.202,72 euros/ bruts, distribuïts en tretze pagues, import que s’actualitzarà cada any segons l’IPC aprovat pel Govern i publicat al BOPA.