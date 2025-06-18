Meteo
Continua l'alerta groga per temperatures de 30 a 34 graus fins al divendres
Les mínimes no baixaran dels 16 graus a Andorra la Vella
El servei meteorològic ha estès l'avís groc per altes temperatures a la zona centre i sud del país, que s'allargarà fins divendres. Els valors màxims poden arribar als 34 graus, entre demà i divendres, a Andorra la Vella, mentre que a 1.500 metres el termòmetre podria arribar a marcar els 29 graus. Al Pas, la temperatura s'enfilarà fins als 17 graus. Les mínimes no baixaran dels 14 graus a la capital, tot i que a 1.500 metres s'espera que puguin baixar fins als 6 graus.
Aquesta tarda es formaran núvols que poden arribar a deixar algun ruixat aïllat, però que no aconseguiran fer baixar el termòmetre. Els petits ruixats d'ahir van deixar fins a 2 litres a Engolasters o 0,8 litres a la central de FEDA.