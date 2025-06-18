Tribunals

Condemnat a 9 anys i mig de presó el traficant de Canillo

L'home de 46 anys haurà de pagar una multa de 70.000 euros

Andorra la Vella

El Tribunal de Corts ha condemnat a 9 anys i mig de presó l'home de 46 anys detingut el gener del 2024 per venda de gran quantitat de droga tòxica a Canillo i en un establiment del Tarter. En l'operació es van comissar 520 pastilles d'èxtasi barrejades amb heroïna, 383 grams de marihuana, 3,31 grams de cocaïna, 2,4 d'MDMA i 12.465 euros en efectiu. El traficant haurà de pagar, també, una multa de 70.000 euros pel delicte comès.

La fiscalia va reduir la petició de pena dels 12 als 9 anys, per la col·laboració de l'acusat. Amb la seva declaració es van poder identificar tres traficants més, dos dels quals vinculats a una xarxa de proxenetisme. Un atenuant utilitzat pel magistrat a l'hora de dictar sentència.

