Esmenes
Concòrdia vol eliminar la possible creació de la Fundació de l'Esport
El grup parlamentari considera que les funcions que se li atribueixen les pot assumir el ministeri d'Esports o la Secretaria d'Estat competent
Concòrdia ha presentat un total d'onze esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei de l'esport del Principat d'Andorra, amb especial èmfasi en les referents a la possible creació de la Fundació de l'Esport i al sistema d'atorgament de subvencions. El grup parlamentari proposa eliminar l'article que preveu la creació de la Fundació de l'Esport, adduint que la llei del 2018 ho preveia i que no s'ha creat durant aquests any. Per a la formació les funcions que se li atribueixen poden ser assumides i exercides pel ministeri d'Esports o per la Secretaria d'Estat competent.
Pel que fa a l'atorgament de subvencions, Concòrdia creu que l'absència d'una disciplina esportiva en els plans nacionals de foment de l'esport "no pot comportar una penalització ni una reducció automàtica de les ajudes" per les entitats que la promouen, sempre que compleixin els requisits. L'objectiu, diuen és "garantir igualtat d'oportunitats entre totes les disciplines". Un altre dels punts que destaca el grup parlamentari es detallar les subvencions que es destinin a remuneracions d'entrenadors i entrenadores "per assegurar una distribució adequada i proporcional al grau de responsabilitat i dedicació de cadascun".
Concòrdia també vol establir un sistema de distribució equitativa perquè les federacions reparteixin una part de les subvencions entre els clubs esportius afiliats. Així mateix, proposa establir un sistema de seguiment i avaluació periòdica del codi de bones pràctiques per part de les federacions.
Esmenes al projecte de llei del contracte d'assegurança i reassegurança
Concòrdia ha presentat esmenes al Projecte de llei del contracte d'assegurança i reassegurança. En concret, proposa ampliar d'un a dos anys el termini d'entrada en vigor de la llei, un cop es publiqui al BOPA. El grup parlamentari també considera innecessari obligar les empreses asseguradores a adaptar tots els contractes en vigor que no siguin modificats en el marc de la relació contractual. La formació planteja que quan el contracte es formalitzi de manera digital, s'acompanyi d'una explicació simplificada amb les cobertures i exclusions essencials.