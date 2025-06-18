PREGUNTES AL GOVERN
Concòrdia diu que preocupa la supressió de la línia circular
La formació recull el neguit dels usuaris i demana per l’eliminació
La decisió d’eliminar la línia circular (LC), presentada ahir pel Govern, ha generat preocupació entre els usuaris del transport públic del Principat. Aquesta era una opció de mobilitat molt ben considerada per la ciutadania, ja que connectava diversos nuclis urbans sense necessitat de fer transbord. Així ho va exposar la consellera general Maria Àngels Aché sobre la base d’una sèrie de preguntes formulades pel grup parlamentari de Concòrdia en què es demanava explicacions a l’executiu en relació amb l’anunci de les modificacions i reestructuracions en les línies de transport públic presentades pel Govern, amb l’objectiu de “captar més usuaris, diversificar el servei i fer-lo més eficient sense més despesa”, segons el secretari d’Estat de Transports, David Forné.
Aché pregunta a l'executiu la raó de l'extinció del trajecte
La consellera general va reclamar, així, els motius que justifiquen la decisió que l’executiu faci desaparèixer el servei. A més, va voler interessar-se per si s’ha realitzat algun estudi sobre l’impacte que tindrà entre les persones que l’utilitzen. Aché va demanar, també, la mitjana diària de passatgers de la línia circular en el darrer any i mig i les franges d’edat d’aquestes persones. Concòrdia vol saber, a part, si el Govern valora la possibilitat de mantenir aquesta línia en les hores de més demanda i les solucions en cas que es detectin dificultats a les zones que cobria la línia circular.